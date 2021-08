Caserta. Altri arresti per spaccio di cocaina

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto, nella serata di ieri 9 agosto 2021 in Lusciano, G.S. – napoletano classe ’89, già noto alle Forze di polizia – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Aversa nell’ambito delle attività investigative svolte per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Sulla base delle informazioni apprese sul territorio, il personale della Squadra investigativa, coadiuvato da operatori della Squadra Volante, effettuava un appostamento e, verso le ore 19.30, aveva modo di notare l’uomo fermo alla guida della propria autovettura, intento a cedere un piccolo involucro ad un’automobilista che gli si era affiancato.

Gli agenti intervenivano prontamente bloccandolo, rinvenendogli addosso 17 involucri di cellophane contenenti sostanza risultata essere cocaina.

Durante la perquisizione veniva anche rinvenuta la somma di euro 230.00 credibilmente provento dell’attività illecita.

Al termine degli atti di rito l’arrestato veniva condotto presso il carcere di Santa Maria C.V