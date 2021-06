Caserta, altro open day

Ci sarà un altro open day a Caserta quello dedicato al vaccino ‘Johnson e Johnson’ per tutti coloro che sono residenti all’estero e non sono iscritti al servizio sanitario nazionale, ma che hanno un domicilio provvisorio nella provincia di Caserta.

Il giorno dell’Open day è fissato per il giorno 9 giugno, sarebbero pronte oltre 3.000 somministrazioni vaccinali.

Per tutti gli utenti con domicilio provvisorio nei Comuni dell’Asl Caserta (intera provincia) che intendono partecipare è obbligatorio registrarsi preventivamente sulla piattaforma. Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice fiscale; Comune di domicilio provvisorio; Indirizzo e-mail; Numero di telefono cellulare. Per tutti coloro che vogliono accedere all’open day le prenotazioni ci saranno dalle ore 10.00 dell’otto giugno tramite registrazione, all’apposito portale web ossia , https://web.aslcaserta.it/x/JanssenDay.

Per tutti coloro che vogliono prendere parte al open day vaccinale, è possibile anche la prenotazione in overbooking e poi attendere l’apposita convocazione.