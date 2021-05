Caserta. Amministrative 2021. 4 liste per 4 Sindaci. E’ ancora caos

Caserta – Si prosegue verso le elezioni a Caserta, cerchiamo di capire quello che sta succedendo tra le varie liste civiche e non solo, vi è stata una riunione tra speranza per Caserta, il movimento cinque stelle, io firmo per Caserta, ed infine Caserta decide.

Tra i vari presenti vi era per il movimento cinque stelle, Antonio del Monaco, mentre per Speranza per Caserta era presente la consigliera Norma Naim, per Io firmo per Caserta invece, Gloria Martignetti, Raffaele Cutillo ed Andrea Funari.

Per Caserta decide invece erano presenti Raffaele Giovine, nonché Francesco Alifano, i quali hanno ribadito il sostegno alla candidatura ,ormai ufficiale , dello stesso raffaele Giovine. Lo stesso ha fatto Norma Naim con la propria candidata Rosy di Costanzo. Il movimento cinque stelle invece ha proposto Danilo Della Valle.

Nel frattempo giova precisare che nel mentre di quelli che sono i vari movimenti, quello di ” io firmo per Caserta”, ha cercato di inserire l’ex presidente del consiglio Arturo Di Palo che, però, ha fatto sapere di essere intenzionato a scendere in campo solo se portacolori dell’intera coalizione e non come candidato di un progetto che veda Io firmo per Caserta correre da solo.

Naturalmente bisognerà trovare una sintesi e non è escluso che, alla fine, se davvero si deciderà di percorrere un tratto di strada insieme, per giocarsi una partita elettorale (quantomeno cercare di andare al ballottaggio) si possa trovare un’alternativa ai 4 papabili messi sul tavolo.