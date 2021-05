Caserta. Amministrative 2021: Sindaco centro-destra sembra una lotta a due

Caserta. Neanche il mese di Maggio è servito al centro-destra casertano per sciogliere la riserva sul nome del candidato sindaco di coalizione da presentare alle prossime elezioni amministrative.

Questo ritardo ,sembra favorire il Sindaco uscente Carlo Marino il quale continua ad aggregare nelle sue liste consiglieri comunali uscenti di centro-destra che hanno voglia di ripresentare la propria candidatura anche alle amministrative 2021 . Vedi Massimiliano Marzo, Alessio Dello Stritto e lo stesso Nicola Garofalo che sembrano aver già ufficializzato il loro appoggio a Carlo Marino . Insomma sembra ripersi la storia delle ultime elezioni Regionali quando il centro-destra pago’ a caro prezzo il ritardo dell’ ufficializzazione di Caldoro rendendo di fatto molto piu’ semplice l’ elezione a Presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca.

Nei giorni scorsi sono tanti i nomi circolati nella’ aria centro-destra come papabili candidati a Primo Cittadino ma la scelta definitiva è ancora lontana anni luce anche perchè sembra mancare una figura di leader capace di mettere tutti d’ accordo. Fratelli D’ Italia , un partito in forte crescita a Caserta , dopo le varie ipotesi sembra aver concentrato la propria attenzione su Enzo Bove e Claudio Ursomando con il primo favorito sul secondo.

La scelta di Enzo Bove pero’ non sembra mettere d’ accordo tutti ,infatti mentre Forza Italia, che ha seri problemi a formare una lista di candidati competitiva, potrebbe accettare ,la Lega e nello specifico Valentino Grant sarebbe piu’ proiettata sull’ ex Sindaco Pio Del Gaudio che porterebbe in eredità oltre che la sua esperienza amministrativa anche un buon numero di le liste civiche con le quali è pronto a candidarsi anche senza simboli di partito.

La situazione sembra congelata e senza via di uscita anche perchè lo stesso Enzo Bove ,proprio come Pio Del Gaudio , in questo momento gode dell’ appoggio incondizionato di alcune liste civiche e difficilmente rinuncerebbe , nel caso in cui la scelta cadrebbe su Pio Del Gaudio. alla sua candidatura a Sindaco.

In tutto questo caos , non riusciamo a capire in tutta onestà quale la posizione di Gianpiero Zinzi e Giorgio Magliocca che , almeno per ora, sono spettatori di una questione che sembra non gli appartenga.