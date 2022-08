Caserta. Ancora bombe d’ acqua. Albero sbatte al suolo in Piazza Duomo

Caserta . Sembra un film già’ visto . Una bomba d’ acqua si e’ abbattuta sulla citta’ e le strade, in poco più di un’ ora ,sono diventate percorribili solo con i gommoni . In Piazza Duomo un albero e’ sbattuto violentemente al suolo, tanta paura anche se non sembra ci siano danni a persone.

Stanno arrivando alla nostra redazione numerose segnalazioni , da via Unita’ D’ Italia , completamente allagata, a via Medaglie D’ oro, passando per Via San Carlo nessuna strada sembra percorribile ne’ a piedi tantomeno in macchina.

Una vera e propria bomba d’acqua ha colpito la città di Caserta e i comuni vicini. Le strade sono diventate, con il passare dei minuti, dei veri e propri fiumi con le automobili che sono costrette a viaggiare a passo d’uomo per evitare anche danni. Via Unità Italiana è completamente allagata (di fronte all’Asl, nei pressi del monumento dei Caduti) e stessa cosa anche viale Medaglie d’Oro, per intenderci vicino allo stadio ‘Pinto’.

Segnalazioni arrivano anche dalla via Nazionale Appia, all’incrocio di Curti , ma anche Santamaria Capua Vetere e San Prisco non stanno messe meglio.

La situazione è davvero delicata anche sotto L’ aspetto del traffico , l’acqua che ha invaso le carreggiate sta creando non pochi rallentamenti alla circolazione.