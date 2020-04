Caserta. Ancora nuovi contagi. Carlo Marino : ” Siamo ancora in piena emergenza”

Caserta. “ Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo ancora in piena emergenza”. Con queste parole il Sindaco di Caserta Carlo Marino , con un video pubblicato sui social, in occasione della festa della liberazione, tiene alta l’ attenzione dei cittadini rispetto all’ emergenza Covid-19.

Ieri , venerdi 24 aprile,è stata una brutta giornata che ha deluso le aspettative di quanti credevano, forse troppi, che si stesse uscendo dal tunnel della pandemia. Nella città di Caserta infatti è stato registrato un nuovo caso di contagio. Ma non è tutto. Presso il pronto soccorso dell’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano sono stati accertati altri casi di positività fra gli operatori sanitari.

” L’ invito – ha continuato il Sindaco Marino- è quello di uscire da casa solo per motivi di comprovata urgenza. Non siamo fuori dall’ emergenza e anche la fase due , che dovrebbe iniziare dal prossimo 4 maggio, sarà regolamentata da norme e criteri obbligatori per i cittadini”.