Caserta. Ancora una Rissa in pieno centro . E’ allarme sicurezza

CASERTA –Ancora una rissa e ancora una volta a fare da palcoscenico alla colluttazione la centralissima Piazza Dante , a pochi passi dal Caffè’ Margherita.

Erano circa le 23 di ieri , giovedì 18 Agosto 2022, quando due uomini , per motivi ancora in fase di accertamento , hanno cominciato a darsele di santa ragione . Presto la rissa e’ degenerata al punto che uno dei due si e’ armato di una bottiglia e una volta raggiunto il “ rivale” L’ ha sgozzato lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni di salute dell’ uomo colpito al collo anche se da qualche minuto , speriamo fortemente non sia vero , e’ diventata più’ insistente la voce che l’ uomo non e’ riuscito a salvarsi la vita.

L’ episodio accaduto ieri sera ha portato , ancora una volta, alla ribalta il problema sicurezza . Sulla questione e’ immediatamente intervenuto il Presidente Provinciale di Confesercenti Salvatore Petrella : “Esiste un problema sicurezza in città che prescinde dalla movida e dal concentramento – ha dichiarato- Abbiamo partecipato a numerose riunioni sul tema della sicurezza dove troppo spesso è stato puntato l’indice contro i pubblici esercizi e i baretti, ma con l’episodio di stasera (avvenuto con la quasi totalità delle attività in ferie) dimostra che esiste un emergenza sicurezza che non si risolve con la chiusura anticipata dei locali, bensì con il controllo del territorio. L’amministrazione comunale e le autorità preposte diano un segnale concreto – conclude Petrella – per restituire serenità ai cittadini ed ai commercianti che operano nel capoluogo,”