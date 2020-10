Caserta, ancora una tragedia in città/giovane uomo ritrovato senza vita nella notte

Caserta. A due giorni dalla scomparsa di Salvatore Fernandez, 40 anni, rinvenuto senza vita durante la notte nella sua casa in via San Carlo; si apprende di un’altra vittima. La scoperta del corpo di un uomo di 41 anni è stata fatta nella notte appena trascorsa dai suoi stessi genitori nella loro abitazione in via Michelangelo.

Potrebbe essere stato un malore improvviso a causare la morte di A. P. per il quale i soccorsi giunti prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, molto conosciuto e stimato nel rione in cui viveva.