CASERTA. ANZIANO INVESTITO, L’AMBULANZA ARRIVA DOPO 25 MINUTI

CASERTA. In mattinata intorno alle 10.00 un 65enne era in giro per delle compere. La persona è rimasta a terra all’imbocco del sottopasso di via Ferrarecce.

L’uomo stava attraversando la strada in quel punto dove un’auto lo ha investito e che si è rilevato pericoloso per la sua incolumità.

Nell’impatto si è procurato una vistosa ferita alla testa da cui fuoriusciva molto sangue . L’uomo è stato soccorso da un negoziante, sul posto ci sono state delle polemiche sulla tempistica dell’intervento dell’ambulanza del 118 e dove si è parlato di ben 25 minuti di attesa.