Caserta . Approvata all’unanimità la nuova commissione pari opportunità. Tutti i nomi

Caserta. Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta tenutasi stamani, ha approvato all’unanimità

la delibera per la nomina dei componenti della Commissione Pari Opportunità. Oltre al

Sindaco Carlo Marino e all’Assessora alle Pari Opportunità, Emilianna Credentino, che

sono membri di diritto, nella Commissione hanno fatto il loro ingresso anche cinque

consiglieri comunali, che sono stati eletti durante l’assemblea di stamattina.

Si tratta di

Maurizio Del Rosso, Dora Esposito, Roberta Greco, Rosaria Mona e Liliana Trovato.

Dell’organismo fanno parte anche: Antonio Crocco, Disability Manager del Comune di

Caserta, quale espressione del mondo della disabilità, Ezia Pamela Cioffi, Direttrice del

Belvedere di San Leucio, in qualità di componente del CUG (Comitato Unico di Garanzia),

Biagina Iavazzi, in rappresentanza dell’Asl Caserta, Monica Matano, Dirigente dell’Ufficio

Scolastico Provinciale di Caserta, Ermelinda Iannone della Cgil, Maria Nicolina Minelli

della Cisl, Rosa Glorioso della Uil, Antonella Serpico dello Snals. Presenti anche tre

componenti designati dal Forum dei Giovani di Caserta (Elena Palmieri, Angelica

Mingione e Laura Schiavo) e 11 rappresentanti delle associazioni e dei movimenti che si

occupano delle Pari Opportunità: Giovanna Paolino Francesca Della Ratta, Annamena Mastroianni,

Matilde Pontillo, Maria Di Lorenzo, Carmela De Rosa, Francesca Del Prete, Barbara

Pacilio, Maria Rosaria Lembo, Raffaella Feola, e Ada Rella.

Tutti questi nominativi, ad eccezione dei cinque consiglieri comunali che sono stati eletti

oggi dall’Assemblea, erano stati già condivisi dalla Giunta Comunale, attraverso

l’approvazione di una apposita delibera. In occasione della prima convocazione della

Commissione Pari Opportunità, subito dopo l’insediamento, si individuerà il profilo che

ricoprirà il ruolo di Presidente.