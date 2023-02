Caserta. Approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai buoni libri

Caserta .È stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai Buoni Libro 2022-2023

(consultabile al link: http://bit.ly/3jYd1gr ). I beneficiari totali sono 2456, tra studenti delle

scuole dell’obbligo e delle scuole superiori. I fondi messi a disposizione ammontano a oltre

512mila euro e i buoni sono riservati ai genitori o agli altri soggetti che rappresentano il

minore, ovvero allo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie che

presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022

in corso di validità rientrante in due fasce: la Fascia 1, con un ISEE da € 0 a € 10.633,00 e

la Fascia 2, con ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Gli importi spettanti a ciascun richiedente saranno successivamente liquidati con modalità

accredito, se presente IBAN, o per cassa presso il Servizio di Tesoreria del Comune di

Caserta presso BPER, in corso Giannone.

“I buoni libro – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – sono uno strumento

importante per essere vicini alle famiglie che hanno più bisogno, soprattutto in un

momento difficile come quello attuale. L’Amministrazione mette i più deboli sempre al

centro delle proprie attività”.

“È importante – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra – che sia

stata definita la graduatoria, che era attesa da molto tempo da tante famiglie casertane.

Queste somme daranno un sostegno sostanziale a quasi 2500 studenti e saranno erogate

nei prossimi mesi”.