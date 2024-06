Caserta. Approvazione del bilancio consuntivo. Santonastaso :” occasione per mandarli a casa”

Mercoledì 19 alle ore 12:30 si terrà il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2023. Si tratta dell’atto politico per eccellenza. In altri termini, chi lo approva o chi riterrà di snobbare questo appuntamento non presentandosi dichiarerà alla città la propria condivisione con la linea dell’amministrazione Marino.

Da capogruppo di FdI, il primo partito di centrodestra della città di Caserta, invito la cittadinanza a presenziare fisicamente o utilizzando il collegamento streaming per guardare in faccia chi continua a mantenere in vita questa consiliatura.

Sono certo che, oltre a FdI, anche i consiglieri Lega e Forza Italia voteranno NO al consuntivo e, quindi, il mio invito va agli altri consiglieri di minoranza e a quei colleghi della maggioranza, che, in cuor loro, sanno bene che l’unica cosa da fare per il bene della città è ridare parola ai cittadini.

Dopo tre anni di amministrazione e soprattutto dopo 8 anni di amministrazione Marino, non c’è più niente da costruire o da progettare, il tempo c’è stato, ma è stato sprecato. Quindi, da cittadino casertano, e non da consigliere comunale, Vi invito a finirla di nascondervi dietro il “faremo, diremo, cambieremo”, i cittadini ci stanno guardando e hanno capito bene che chi vuole mantenere in vita questa consiliatura lo fa solo per il proprio tornaconto, perché magari vuole attendere il momento opportuno per tornare al voto.

Per il bene dei casertani è arrivato il momento di staccare la spina a quest’Amministrazione agonizzante.

Avv. Paolo Santonastaso – Capogruppo Fdi Comune di Caserta