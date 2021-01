Caserta.Arrestati 2 uomini e una donna per spaccio di droga

Nel corso della notte, in Caserta, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” 3 persone, due uomini (un 27enne ed un 35enne) ed una donna (una 36enne), tutti del posto.

I tre, controllati in via mondo mentre erano a bordo di autovettura VW Fox, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di una bustina in cellophane contenente gr. 10 di crack e di una dose di cocaina del peso di gr. 1,6, sequestrati .

Gli arrestati, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.