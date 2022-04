Caserta.Assemblea provinciale Coni: Michele Centore e’ iil nuovo Presidente

Il salone dei Coni di Caserta ha ospitato l’assemblea provinciale, della sezione “Alfredo De Negri” di Terra di Lavoro dei Veterani dello Sport nel corso della quale Michele Centore è stato eletto nuovo presidente

L’assemblea dopo aver votato all’unanimità il nuovo presidente, ha poi eletto il consiglio direttivo che sarà composto da Raffaele Ciccarelli, Lino Toscano, Francesco Spacciante, Lucio Bernardo, Amedeo Marzaioli e Luigi Lamberti.

Emozionato, il neo presidente Michele Centore ha ringraziato i presenti per la fiducia ed ha comunicato che appena dopo le vacanze pasquali sarà convocata la prima riunione del consiglio direttivo per l’assegnazione delle cariche sociali, la definizione delle quote associative e per stilare un dettagliato programma delle attività della sezione.

A conclusione dei lavori è stata ricordato Antonio (Tonino) Giannoni, il presidente prematuramente scomparso.

Tutti i partecipanti all’assemblea hanno deciso di organizzare un memorial per il caro Tonino Giannoni per ricordare la sua opera, la sua tenacia nel divulgare e far conoscere lo spirito dei veterani dello sport.

Un pensiero ed una preghiera sono stati rivolti anche alla memoria dei soci Santino Bernieri, Franco Amato e Giuseppe Morbiducci che hanno lasciato questa terra negli ultimi mesi.