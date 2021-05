Caserta, astraday oltre 40 ore di vaccini no stop

Si è conclusa alla Brigata Garibaldi di Caserta l’Astraday dopo oltre 40 ore di lavoro no stop per coloro che hanno proceduto a fare i vaccini medici ed infermieri.

L’AstraDay è andato oltre le 24 ore previste anche perché la risposta di coloro che si dovevano fare il vaccino , in particolare dei ragazzi è stata impressionante. Ed a questo punto, così come hanno già annunciato nei giorni scorsi il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo . Queste le parole del responsabile Asl dell’hub della Garibaldi Michele Tari, ben vengano nuove giornate così.

“L’Asl di Caserta e la Brigata Garibaldi di Caserta hanno scritto una pagina importante di questa campagna vaccinale. In poco più di 41 ore di lavoro continuano sono state somministrate, complessivamente, 8165 dosi di vaccino ad una media di circa 200 all’ora. Solo per l’AstraDay, sono state 6755 le dosi di vaccino inoculate (4323 nelle prime 24Ragazzi avete scritto una pagine importante della campagna vaccinale 2021;raggiunto obiettivi importanti ed inaspettati: più di 41 ore di attività continua ;8165 dosi di vaccino inoculate nelle 41 ore alla media micidiale di 199,2 vaccinazioni all’ora;Astra Day concluso con 6755 dosi inoculate ;4323 vaccinazioni in un solo giorno .Grazie di cuore..meravigliosi tutti “