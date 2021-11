Caserta: attivato il servizio per l’inclusione delle persone anziane

“Siamo sempre, tragicamente soli, come spuma delle onde che si illude di essere sposa del mare e invece non ne è che concubina.” (Charles Pierre Baudelaire).

Caserta. Anteas Casertana, che ha partecipato al bando time to care promosso dal ministero delle politiche giovanili, mette a disposizione un servizio gratuito di ascolto telefonico per contrastare la solitudine delle persone anziane.

L’idea, nata durante il lockdown, in cui coloro che ne hanno risentito di più sono state le persone anziane e sole, sarà attiva, a partire da ottobre, per un periodo di sei mesi.

Il progetto ha riscosso grande successo perché, a volte, anche solo per scambiare quattro chiacchiere, le persone anziane hanno difficoltà a trovare qualcuno che sia disposto a sacrificare il proprio tempo per ascoltarli.

A questo si dedicherà un team di volontari esperti e formati all’ascolto, scelti in base al principio dell’intergenerazionalità, che risponderanno al numero 328049980, tutti i giorni dalle 9 alle 12 per l’ascolto, info o appuntamento telefonico.