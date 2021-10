CASERTA. E’ accaduto nella serata di ieri , venerdi 22 ottobre , un’ auto del tipo Fiat Corona , per cause ancora in fase di accertamento è sbattuta violentemente nella vetrina della Findomestic che si trova all’ incrocio tra Via Roma e Via Unità d’ Italia.

A bordo dell’ auto sembra c’erano 4 giovani , tutti illesi. Sul posto sono accorsi i Carabinieri che stanno cercando di capire quale fosse la dinamica dell’ incidente