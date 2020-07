In Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, M. F., cl. 79, del posto.

I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione del 41ennne, hanno rinvenuto, occultati in cucina, gr. 42,00 di hashish suddivisi in più dosi nonché’ materiale da taglio e confezionamento. L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.