Caserta. Aveva solo 31 anni Marco Acierno . Nella prima mattinata di oggi è venuto improvvisamente a mancare in seguito ad un malore.

L’allarme è immediatamente scattato ma nonostante l’ arrivo dei soccorsi non c’ è stato niente da fare . Marco abitava in via Buccini era un musicista , in passato aveva collaborato anche con Viola Valentino.

I funerali si terranno alle 10 di domani in Piazza Pitesti presso la chiesa del Buon Pastore.