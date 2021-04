Caserta/ Avvio del progetto “Allenarsi alla felicità”

Nell’ambito dell’avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti e iniziative presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali artt. 72e 73 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 , Decreto dirigenziale n. 466 del 29/07/2019, è stata stipulata una Convenzione con la Regione Campania per l’esecuzione del progetto, approvato ed è in fase di realizzazione dal 29 marzo 2021. Il progetto dal titolo “Allenarsi alla felicità”, è stato proposto dai Gruppi di Volontariato Vincenziano, referente dott.ssa Ida Roccasalva Counsellor e Musicoterapista , in partenariato con l’Auser di Caserta. Tale iniziativa è nata dalla constatazione delle condizioni di emarginazione e di solitudine in cui versano tante persone anziane sul nostro territorio, soprattutto in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Il venir meno delle relazioni familiari e non solo, molto spesso è causa di forme di depressione e di frustrazione per tante persone che spesso sono in solitudine, per le quali l’esistenza appare inutile o senza speranza. Il progetto “ Allenarsi alla felicità ” ha come ambito territoriale di riferimento il comune di Caserta e provincia, si propone di favorire i processi di inclusione e solidarietà sociale, con particolare riferimento alle dinamiche di isolamento e di emarginazione per persone non autosufficienti.

Alla base delle attività saranno alcuni obiettivi principali come la promozione di salute e benessere per tutte le età, l’offerta di opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la valorizzazione della terza età come fase costruttiva e produttiva, la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato come fattore di coesione sociale. Il progetto mira a generare un processo di consapevolezza, di potenziamento e di sviluppo delle risorse umane e delle competenze sociali, interpersonali degli anziani, anche tramite lo scambio di buone pratiche tra

volontari e partecipanti.