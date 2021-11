Caserta.Avviso chiusura al traffico veicolare in via San Carlo. Le date

L’ordinanza del 09/11/2021, emessa dal Comune di Caserta, per l’abbattimento di un fabbricato in Via S.Carlo n.31, prevede modifiche temporanee alla segnaletica stradale.

Ecco le date:

Dal 15 al 19 novembre 2021:

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 17:00

dal 22 al 26 novembre 2021:

dalle ore 09:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 17:00

È prevista nei giorni segnalati la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE di via S. Carlo nel tratto antistante il fronte del fabbricato al civico 31.

Il transito sarà consentito, esclusivamente riservato ai residenti ed aventi titolo e diritto, con il sistema del senso unico alternato, nei tratti di Via S.Carlo ante e post il civico 31