Caserta. Azione di Calenda si presenta alla città’: “ Politica del fare e delle competenze”

CASERTA. Conferenza Stampa molto interessante quella che i dirigenti di Azione hanno organizzato ieri mattina all’ Hotel Europa.

A condurre i lavori c’ erano Teresa Ucciero , coordinatrice provinciale, Francesco Funaro , coordinatore cittadino e Alessandro .Porto coordinatore Provinciale Azione Under 30.

Ad aprire la conferenza e’ stata proprio la Ucciero la quale ha spiegato come a Caserta il partito di Carlo Calenda , in sinergia con la linea nazionale , stia puntando sulle competenze.

” Ci confronteremo con i cittadini – ha dichiarato Teresa Ucciero- e il nostro programma sarà’ figlio delle indicazioni che arriveranno direttamente dal territorio. Analizzeremo i problemi e cercheremo di trovare le giuste soluzioni . Stiamo organizzando a Caserta dei tavoli tematici con tutte persone competenti , vogliamo farci trovare pronti e intervenire sempre in modo prepositivo rispetto alle problematiche della nostra città’”.

Sulla stessa onda di frequenza di Teresa Ucciero e’ apparso sia Francesco Funaro che Alessandro Porto i quali nei loro interventi hanno evidenziato come Azione stia bruciando le tappe a livello nazionale e come in pochissimo tempo e’ diventata una forza politica importante nel panorama territoriale.

” Dalle Frazioni partirà’ il nostro progetto per la città’- ha affermato Funaro- Sapremo cogliere le istanze che i cittadini ci porranno . Saremo la Politica del fare , delle proposte e delle competenze”.

Vogliamo essere parte attiva del progetto – ha dichiarato Alessandro Porto- saremo presenti sua ai tavoli tematici sia come candidati nelle liste che Azione metterà’ in campo a Caserta e in tutti i comuni dove si andrà’ al voto la prossima primavera”.