Caserta. “Babbo Natale in moto”: il Natale solidale

Caserta. Si terrà domenica 19 dicembre, con inizio alle ore 9.30, la Manifestazione di Solidarieta’ a favore dei Bambini meno fortunati e non… aperta a tutti i tipi di Due ruote.

Gli appassionati di Moto di tutte le marche, infatti, si incontreranno per dar vita alla NONA Edizione del “BABBO NATALE in MOTO” di CASERTA, e distribuiranno giocattoli e caramelle.

Oltre a tanti Babbi Natale in sella, ci saranno clown&mimo

Sarà un GIRO all’insegna del SANO divertimento, elemento che da sempre contraddistingue le Domeniche dei motociclisti volontari .

Si partirà dal punto d’incontro: “Reggia di Caserta”, VIA DOUHET, e dopo un giro in città, i Babbi in moto si recheranno sotto le finestre dell’OSPEDALE di CASERTA con tutti i giocattoli e doni che hanno comprato per i bimbi e che le famiglie porteranno per donarli, all’evento (Si raccomandano “Giocattoli a norma CE”, Libri e quant’altro possa rendere felice un “Bambino”). Gli stessi saranno recapitati al Reparto di Pedriatria da 3/4 rappresentanti scelti al momento (Miglior Abito di Natale e muniti di Green Pass)

L’ evento è a “Scopo Benefico”

Si raccomanda, come sempre, a tutti i motociclisti che vorranno partecipare di tenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme del Codice della Strada, evitando qualsiasi manovra o esibizionismo che possa recare danni a se stessi e ad altri.

Per partecipare è obbligatorio il green pass e per maggiori info si può contattare il numero 347 4263367 (Piero HD)