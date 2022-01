Caserta. Befana solidale: vicini a chi lotta contro la malattia

Caserta. Come preannunciato, il 4 gennaio 2022, si è organizzata la Befana Solidale, presso la Villetta di Parco Degli Aranci, con la stessa formula dello scorso anno: “chi può doni, chi non può prenda!”

Oggi, 6 Gennaio 2022, presso la Villetta di Via Arno, nel quartiere Acquaviva, il Comitato Parco Degli Aranci, insieme all’associazione Attivi & solidali e Caserta Città Viva, ha provveduto a distribuire i pacchi che la Befana aveva lasciato il 4 Gennaio, per un totale di circa 120 regali, e 30 calze riempite anche con caramelle e dolci vari, ricevuti in dono, e altri 10 regali grandi (alcune bici, una culla , una moto elettrica ecc)

Una parte dei doni è stata distribuita nel quartiere, il 4 Gennaio, qualcuno ha ritirato dei regalini per i propri bimbi o per altri bisognosi.

Una parte, è andata ad una rete solidale di Maddaloni tramite il dottor Stefano Piccolo.

Un’altra parte dei pacchi regalo, invece, alle famiglie del quartiere.

Stamane, la restante parte è stata distribuita, dalle 11.00 alle 12.30, nella Villetta di via Arno.

Questi doni preziosi, oltre a fare la felicità di alcuni bambini, regalano anche un sorriso, soprattutto ai bambini dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ AORN di Caserta.

I volontari, sempre nel rispetto di tutte le vigenti norme anticovid, sono riusciti ad essere vicini a chi sta lottando contro la malattia.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.” (Madre Teresa di Calcutta)