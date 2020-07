Caserta. Bilancio approvato senza Italia Viva

Caserta. Seduta consiliare molto importante quella che si è tenuta stamattina 24 Luglio 2020 ,a Palazzo Castropignano. All’ ordine del giorno c’era l’ approvazione del conto consuntivo Finanziario 2019.

Tanti sono stati gli interventi dei consiglieri comunali i quali non hanno perso occasione per manifestare la propria intenzione di voto. il Bilancio è stato approvato con 16 voti favorevoli, De Florio, Boccagna, Donisi, Comunale, Iannucci, Di Lella,Federico,Massimo Russo, Mazzarella ,Gentile , Guida ,Tenga, De lucia e Trovato . 6 sono stati i voti contrari : Dello Stritto, Apperti, Fabbrocile, Ventre , Ciontoli e Desiderio.

Il consiglio comunale di oggi ha decretato, la dove c’è ne fosse ancora bisogno, l’uscita dal Governo Cittadino del Gruppo Italia Viva . Un’ osservazione legittima la nostra non tanto perchè nessuno dei 5 consiglieri- Peluso, Iarrobbino, Megna, Mario Russo e Pasquale Antonucci era presente in sala al momento del voto ma soprattutto per l’ atteggiamento di Pasquale Antonucci che, dopo aver votato nei mesi invernali per ben tre volte l’ approvazione dei bilanci comunali, quest’oggi è andato via dalla sala consiliare poco prima del voto senza esprimere la propria preferenza. Un atteggiamento questo abbastanza anomalo :il non voto di oggi per Antonucci ha significato di fatto rinnegare i bilanci da lui approvati i mesi precedenti.

Il consiglio comunale odierno ha sedimentato la posizione di dissidenza assunta da Antonio Ciontoli all’ interno del Pd e dell’ intera maggioranza consiliare. Per il momento tutti in vacanza , o meglio a prepararsi per l’ election day del 23 settembre.