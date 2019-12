Caserta. Bonagura continua il suo tour

“Un appassionato disincanto” il titolo un pò misterioso del primo libro dello scrittore casertano Antonio Bonagura.

Per chi si fosse perso le prime presentazioni, potrà approfittare di un uovo appuntamento per conoscere l’autore e un piccolo anticipo di questo appassionante romanzo dell’esordiente scrittore casertano Antonio Bonagura. Un nuovo appuntamento, per iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura e della buona lettura è previsto per il giorno 03 gennaio 2020 alle ore 18,00 all’Enoteca culturale di Castelvenere (BN), nell’ambito della rassegna ” La vendemmia dei libri”.