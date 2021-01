Caserta. Bonus disabili finanziato ma non erogato

Caserta. Era stato annunciato dall’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caserta Giovanna Sparago nel mese di dicembre 2020. ” A giorni si provvederà a liquidare il Bonus disabili a tutti coloro i quali ne hanno fatto richiesta e risultano essere beneficiari.”

In realtà quello della Sparago è rimasto solo un proclamo . Ad oggi , nessun bonus è stato erogato e risulta addirittura inutile chiamare l’ ufficio preposto \perchè , secondo numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione , nessuno sembra in grado di dare una risposta plausibile .

Per onore di cronaca e’ giusto ricordare a chi legge che L’Ambito Territoriale è risultato destinatario di risorse regionali aggiuntive per le misure a favore delle persone con disabilità non coperte dal Fondo non autosufficienti, per una somma complessiva di poco meno di 500mila euro, andate ad aggiungersi alle risorse già destinate pari a circa 315mila euro.