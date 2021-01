Caserta/ Botti di fine anno, meno feriti ma più casi gravi

Caserta – Decisamente più grave è il bilancio dei feriti venuto a registrarsi in Terra di Lavoro eludendo il divieto di sparare fuochi d’artificio imposto da molti comuni. Se rapportato alla densità della popolazione nettamente inferiore rispetto a quella dell’intera provincia di Napoli, il Casertano ha riportato un maggior numero di casi gravi, ben 3 su 5 feriti, battendo così Napoli con il suo unico caso su 8 feriti. I cinque feriti si sono registrati in località Tuoro nel complesso residenziale “Parco Primavera” e a Casaluce. Preoccupanti le condizioni dei tre giovani che a Tuoro sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti dall’onda d’urto conseguente all’esplosione di numerosi petardi, ammassati per ottenere una rumorosa deflagrazione. Trasportate al Moscati di Aversa le due persone rimaste ferite in modo lieve a Casaluce.