Caserta. Traffico in tilt e strada bloccata in via Arena. un camion di grosse dimensioni , causa auto parcheggiata in divieto di sosta, per circolare si è spostato sulla destra e con molte probabilità è rimasto incastrato sotto un balcone di un’abitazione sita al I piano di un palazzo.

Sul posto la Polizia Municipale ha provveduto ad allertare il carro attrezzi per far rimuovere l’ auto .