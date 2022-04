Caserta. Carlo Marino nomina Antonio De Falco Consulente del Comune

Caserta- nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022, Il Sindaco Carlo Marino , con decreto Sindacale n11, ha conferito l’incarico di consulenza onoraria al Sig. Antonio De Falco, per la materia “rivalutazione di aree importanti del centro storico cittadino, con particolare attenzione alla zona di via San Carlo, con l’incarico di proporre, di concerto con gli assessori delegati alle attività produttive, alla cultura e ai lavori pubblici iniziative, anche culturali e di arredo urbano, utili al rilancio del commercio, curando i rapporti con gli esercenti di tale area.

Tra le priorità’ dell’ Amministrazione – si legge nel decreto firmato dal Primo Cittadino- c’è’ quella di adottare iniziative operative nell’ ambito della rivalutazione del centro storico cittadino , al fine anche di dare impulso alle attività’ commerciali , fortemente danneggiate dalla pandemia.

A tal proposito questa Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della competenza del Sig.De Falco Antonio affinché’ fornisca indicazioni al Sindaco su interventi ed iniziative da attuare per il rilancio del commercio e per la rivalutazione del centro storico cittadino ed , in particolare , via San Carlo e zone limitrofe.