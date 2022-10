Caserta. Caro bollette : si attendono risposte dalla politica

Caro bollette ma c’è qualche segnale sul tavolo al Comune di Caserta.

Sulla questione bollette si riporta qualche dichiarazione del presidente della Confesercenti, Salvatore Petrella “Abbiamo bisogno di una soluzione . La politica dia delle risposte immediate, in termini di sostegno e sviluppo delle imprese e riduzione dei costi del lavoro con soluzioni al caro bollette, oramai divenuto insostenibile per le famiglie e le imprese.

Se si continua in questa direzione senza alcuna azione immediata, ci si avvia verso il fallimento”. Queste le dichiarazione del presidente della Confesercenti.

Sul caro bollette è impegnato anche il consigliere Pasquale Napoletano, che ha sottoposto qualche istanza anche ai vari consiglieri degli affari generali.

Sulle bollette anche il consigliere Gianluca Iannucci calendarizza una tabella di marcia e degli incontri che dovrebbero portare a misure concrete nelle intenzioni