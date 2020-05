Caserta. Casa Popolare contesa : urla e botte tra due donne

Caserta. Erano circa le 23 di ieri, sabato 9 maggio 2020 ,quando una donna si è intrufolata in un appartamento all’ interno del Rione Falcone, scavando un buco in prossimità della porta d’ ingresso .Molto probabilmente la signora aveva pensato di poter occupare l’ alloggio credendo che lo stesso fosse non abitato da nessuno.

Il tempo di entrare all’ interno della casa pero’e succede quello che non si aspetta : sul posto intervengono prima due pattuglie di Carabinieri e subito dopo la legittima residente , un’ altra donna ,vedova e mamma di due figli minorenni attualmente affidati ai servizi sociali. Dopo pochi minuti la situazione inizia a degenerare ,le due donne dagli insulti passano ai fatti e cercano continuamente di colpirsi a vicenda. Le grida e le sirene dei Carabinieri richiamano l’ attenzione dei residenti del rione, molti dei quali hanno assistito increduli dai balconi delle proprie abitazioni a quella che di fatto sembrava una vera e propria sceneggiata.

I Carabinieri infine sono riusciti a placare gli animi e dopo aver identificato le due donne hanno provveduto a far uscire dall’ appartamento quella che abusivamente l’ aveva occupato a favore dell’ altra donna che invece risultava residente anche se non intestataria del contratto di locazione della casa popolare.