CASERTA (CE). “MOVIDA” SICURA. I CARABINIERI DENUNCIANO 10 PERSONE DURANTE I CONTROLLI NEL CENTRO CITTADINO.

Dalla tarda serata di ieri e sino alle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito in questo centro un servizio coordinato di controllo del territorio nelle ore di maggior concentramento della c.d. movida cittadina.

Nel corso del servizio, svolto sia nelle vie del centro che sulle principali arterie di accesso e deflusso dalla città di Caserta, i militari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione e denuncia di dieci persone. Tra i denunciati anche un sessantunenne di Casagiove che, già ristretto ai domiciliari, non ha resistito al richiamo della movida vendo fermato in pieno centro.

Gli altri denunciati sono stati rispettivamente sorpresi, alla guida del mezzo in uso senza aver mai conseguito la patente, alla guida in stato di ebbrezza alcolica e per aver forzato il posto di controllo dei Carabinieri non fermandosi all’alt.

In particolare, un ventiseienne di Marcianise (CE) è stato intercettato a bordo dell’autovettura in uso in possesso di un manganello della lunghezza di 60 cm, di cui è vietato il porto, e di un grosso sasso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.