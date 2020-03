Caserta centro. Spaccia hashish ai domiciliari, in manette 53enne

In Caserta, i carabinieri del NORM (Nucleo Operativo Radiomobile) della locale Compagnia, al termine di immediati accertamenti, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di M.L. di anni 53 (1967), residente a Caserta, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto occultati all’interno di un armadio, 5 panetti di hashish del peso di 100 grammi, 6 stecche da 10 grammi di hashish, 7 involucri di varie dimensioni, contenenti hashish per un peso di 32,70 grammi e un taglierino. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. M.L. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.