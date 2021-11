Caserta. Chiude l’istituto comprensivo Giannone-De Amicis

Caserta. Essendo saliti a tre i casi positivi emersi dal terzo giro di tamponi, cui sono stati sottoposti i compagni di classe dei due figli del “paziente zero” della variante Covid “Omicron”, più il tampone positivo di un insegnante supplente della 4 H, a Caserta, il sindaco Carlo Marino, ha disposto la chiusura dei 3 plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “Giannone-De Amicis”.

Non è ancora certo che per i casi positivi si tratti della variante “Omicron”, in quanto non è ancora stato effettuato il sequenziamento.

Intanto saranno sospese, nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, fino a nuove disposizioni, le attività didattiche ed educative in presenza e le riunioni degli organi collegiali, per consentire disinfezione e sanificazione straordinarie dei locali.

Sarà riattivata la DaD, al fine di non interrompere il percorso formativo degli alunni, con lezioni che osserveranno lo stesso orario seguito in presenza, con l’inserimento di pause di dieci minuti ogni cinquanta minuti di lezione.

Le classi funzionanti a tempo pieno, sospenderanno il collegamento durante l’orario solitamente utilizzato per la mensa.