Caserta .Nella giornata di oggi , giovedi’ 26 marzo, in Via E. Ruggiero difronte la Scuola di Polizia Sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia Municipale e personale ASL. e hanno deciso per la chiusura di un’ attività di Market.

Alla base della decisione ci sarebbero motivi igienico sanitario . Per onore di cronaca è giusto ricordare che nei giorni scorsi erano pervenute alle forze dell’ ordine diverse segnalazioni per assembramenti proprio nei pressi dell’ attività.