Caserta . Ci ha lasciato “O’Masto” Pezzo di storia della nostra città

Caserta. Lui rappresentava la storia , la sua pizzeria il punto di ritrovo di tutti. Raffaele Izzo ,in arte o’masto ,è passato a vita migliore. Raffaele era tifosissimo della Casertana , persona stimata e rispettata in città . Sono tantissimi i messaggi di cordoglio , compreso quello del Sindaco di Caserta Carlo Marino ,che stanno arrivando alla sua famiglia e in particolare ai suoi due figli Gerardo e Anna.

Non potevano di certo mancare le condoglianze dalla nostra redazione a tutta la famiglia Izzo . A Raffaele auguriamo un buon viaggio in paradiso