Caserta/Ciro Ginestra non allenerà più la Casertana

CASERTA- È ufficiale, Ciro Ginestra non è più l’allenatore della Casertana, un divorzio che era ormai scontato, considerate le tante voci sulle future intenzioni del mister. Attendiamo ora di sapere chi sarà scelto al suo posto



Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di aver risolto, in data odierna, il contratto in essere con il tecnico Ciro Ginestra per la stagione 2020/2021. All’allenatore va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.