Caserta. Citta’ Futura:Maggioranza spaccata, ridotta e litigiosa

Comunicato Stampa Città Futura.

Caserta. All’ indomani della seduta consiliare sull’ approvazione dei bilanci che, al contrario di ciò’ che hanno riportato alcuni giornali online del territorio, ci ha visti presenti fino alla fine con il nostro capogruppo e consigliere comunale Enzo Bove ,vogliamo trarre alcune importanti conclusioni.

nonostante la seduta si è conclusa con l’ approvazione dei bilanci , 16 voti a favore ( compreso quello del Sindaco Carlo Marino ) e 13 contrari, è trapelato chiaramente come la maggioranza sia spaccata, ridotta e litigiosa ,tutto questo senza voler tener conto delle dichiarazioni d’ amore che alcuni consiglieri comunali della stessa maggioranza hanno fatto al centro-destra.

I bilanci a nostro parere erano invotabili , basta pensare non solo che il parere dei revisori dei conti non era favorevole ma anche che gli stessi si erano soffermati, sulla mancanza totale di contabilità economica-patrimoniale quindi incompletezza di bilancio in mancanza di inventario sullo Scarso grado di affidabilità della contabilità. Quindi la violazione palese dell’ articolo 2423 comma 2 del Codice Civile che stabilisce : ” il bilancio deve essere chiaro e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione Patrimoniale , Finanziaria e il risultato economico dell’ esercizio.”

Violando questo articolo è palese una mancanza di responsabilità da parte dei consiglieri di maggioranza che hanno votato positivamente durante la seduta consiliare di ieri ,giovedi’ 19 Dicembre.

D’ d’altronde basta pensare che tutti gli interventi succedutesi hanno manifestato in modo inequivocabile che i consiglieri di maggioranza ,non solo non avevano letto il bilancio ( svariate centinaia di pagine ) ma non avevano neanche letto le relazioni preparate dai Revisori che sintetizzavano il tutto.

Detto questo ,Città Futura, ha preso atto che quella di ieri, presente in aula, era una maggioranza striminzita e senza più’ i numeri per governare. Ci chiediamo come si comporteranno i sei Consiglieri Comunali di maggioranza in disaccordo con l’ approvazione dei bilanci?.

Infine crediamo che chi ha votato positivamente l’ ha fatto tappandosi il naso probabilmente in attesa di un nuovo rimpasto di giunta o su probabili promesse avute Per l’anno che verrà.