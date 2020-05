TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO E I POSTI LIBERI a CASERTA con il decreto AZZOLINA

Caserta. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato oggi il decreto ministeriale che dà il via libera definitivo all’assunzione di 4.500 insegnanti precari sui posti che si sono liberati lo scorso anno a seguito dei pensionamenti della cosiddetta ‘Quota 100’.

Si tratta di docenti che saranno assunti dalle graduatorie a esaurimento e da quelle dei vecchi concorsi ancora vigenti. “È una buona notizia per la scuola – sottolinea la Ministra – e per tanti insegnanti precari che ora vengono finalmente stabilizzati. Avevamo 6.500 posti a disposizione, abbiamo potuto assegnarne solo 4.500 perché non c’erano abbastanza profili da assumere dalle graduatorie in corso di validità. Un dato che dimostra che abbiamo bisogno di fare nuovi concorsi per avere nuove graduatorie da cui attingere, soprattutto nella scuola secondaria”.

A parlare con noi Antonio Parla, Dirigente Sindacale.

“Si tratta -ha detto Antonio Parla- di un provvedimento molto importante, una vera e propria trade union tra la quota 100 e l’assunzione di tanti precari che finalmente potranno esercitare a pieno titolo il diritto al lavoro anche alla luce delle novita’ introdotte dalla didattica a distanza. La scuola deve continuare a rimanere un punto di riferimento per la societa’”.

Questi i POSTI DISPONIBILI in provincia di Caserta che saranno occupati in base al decreto Azzolina.

Per la SCUOLA D’INFANZIA sono disponibili 18 Posti

Per la SCUOLA PRIMARIA sono disponibili 28 Posti

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

A001 Arte e Immagine posti 4

A003 Design della Ceramica posti 1

A008 Discipline geometriche Posti 1

A009 Discipline Pittoriche posti 1

A012 Discipline lett. II grado posti 8

A014 Discipline Plastiche posti 1

A018 Filosofia e Scienze Umane posti 1

A019 Filosofia e Storia posti 1

A022 Italiano Scuola Media posti 2

A026 Matematica posti 6

A027 Matematica e Fisica Posti 4

A028 Matematica e Scienze posti 6

A030 Musica Scuola Media posti 9

A031 Scienza degli Alimenti posti 2

A037 Costruzione Tecnologia posti 1

A040 Tecnologia Elettrica Elettronica posti 2

A045 Scienze Economiche Aziendali posti 2

A046 Scienze Giuridiche Economiche posti 2

A047 Scienze Matematiche Applicate posti 1

A048 Scienze Motorie II Grado posti 6

A049 Scienze Motorie I Grado posti 2

A051 Scienze e tecniche Agrarie posti 2

A060 Tecnologia posti 1

AA25 Lingua Inglese I Grado Posti 1

AB24 Lingue Inglese II Grado posti 3

AB25 Lingua Inglese I Grado posti 2

ADMM Sostegno I Grado posti 3

ADSS Sostegno II Grado posti 2

B015 Laboratorio Scientifico e Tecnologico Elet. ed Elettroniche posti 1

B020 Laboratorio Servizi Gastronomia sett. Cucina posti 2