Caserta. Comitato Via San Carlo . Anche la CIFA scende in campo al fianco dei commercianti

Caserta. Il comitato dei commercianti di Via San Carlo è partito alla grande e dopo l’ inaugurazione di sabato 15 maggio che ha visto la partecipazione del gruppo di musica popolare “ tammuvurriavasa’” ha già fatto sapere che nei prossimi giorni sfilerà un programma di eventi che si terranno, in quella che fu la strada della Piedigrotta , nei prossimi mesi.

L’ iniziativa dei commercianti di unirsi tutti sotto lo stesso logo non è passata inosservata ,alle piu’ di 40 attività che hanno dato da subito la propria adesione al comitato , se ne stanno aggiungendo altre. Il Presidente Raffaele Porrino aveva annunciato nei giorni scorsi di voler allungare le adesioni fino a via Redentore come proseguimento di Via San Carlo. La risposta è arrivata immediatamente e due attività stanno per aderire al comitato . Il Patronato Snalv Confsal del quale è referente di zona l’ Avv. Vincenzo Giaquinto e la CIFA ( Confederazione Italiana Federazioni Autonome) del quale è referente Elpidio Di Caprio.

Proprio quest’ ultimo è apparso molto entusiasta dell’ iniziativa : “la Cifa appoggia incondizionatamente il comitato ” Antica via San Carlo” – ha dichiarato- basti pensare al nostro slogan – Se spendi in città VIVE il commercio e la città .

Come Confederazione – conclude Di Caprio– vogliamo dare un aiuto concreto alle imprese cominciando ad offrire loro, a costo zero, la formazione continua e obbligatoria dei dipendenti. Stiamo parlando di DLG 81/08 sicurezza sul lavoro , HCCP sicurezza alimentare , Corsi Covid-19, corsi per l’ apprendistato e corsi di comunicazione e marketing. Tutti questi servizi e altri ancora saranno gratis per tutta la vita aziendale”. Abbiamo tante iniziative ancora in cantiere per i commercianti e presto li metteremo al corrente. Dopo il Covid-19 ripartiamo uniti e saremo piu’ forti di prima.”