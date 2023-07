CASERTA: COMMERCIALISTA INDAGATO DALLE FIAMME GIALLE

Commercialista casertano insieme ad altri diciotto imprenditori indagati per truffe sui crediti di imposta dei bonus edilizi , a quanto pare sono 16 i milioni di crediti giacenti frodati , come disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere la richiesta della sezione “indagini sulla criminalità economica” sia scattata in seguito ad una segnalazione da parte della direzione provinciale di Caserta da parte dell’agenzia delle entrate che ha evidenziato 152 comunicazione di cessione di crediti di imposta effettuate in favore dei propri clienti.

In apparenza ogni immobile era soggetto a più istanze a seconda della cessione dei bonus (superbonus , ecobonus etc.) La guardia di finanza casertana è partita subito, quando ha scoperto come le domande dei crediti riguardassero degli immobili inesistenti , in quanto mai registrati al catasto , oppure intestate a persone del tutto non consapevoli della faccenda.

Come emerge dalle prove di indagine , l’individuo in questione seguiva uno schema ben preciso , era titolare della società e con questa beneficiava dei crediti che poteva usava come moneta fiscale per i debiti tributari e poi essere ceduti ulteriormente.

Ha sentito quindi il bisogno di registrare i crediti giacenti e bloccare i crediti degli indagati presenti nei cassetti fiscali.

Per tutti non è ancora chiara la sentenza che verrà data , a quanto pare il “professionista” sarebbe stato il commercialista in questione a fare da tramite in tutta la situazione , una prima accusa è sicuramente “TRUFFA E DANNI ALLO STATO ” .