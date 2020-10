Caserta completamente allagata. Traffico in tilt. ENZO BOVE (CITTA’ FUTURA) : Quale regia occulta governa la Città?

“Apprendiamo dalla stampa con sommo stupore che il Sindaco di Caserta si candiderà per governare altri cinque anni la Città. Sinceramente mi sembra un insulto e uno schiaffo che nessuno merita.” Chi parla è il consigliere comunale di Città Futura Enzo Bove e continua:” il disastro che stiamo vivendo oggi è la sintesi di una non governabilità ed incapacità organizzativa. Ognuno di noi è rimasto imbottigliato nel traffico per almeno un’ora. La scelta scellerata di chiudere contestualmente una corsia del sottopasso di via Ferrarecce e il sottopasso davanti la Reggia, ha letteralmente gettato la Città nel panico a causa della pioggia. Ciò che sta accadendo nelle frazioni e nel centro è quanto abbiamo più volte denunciato cercando di richiamare l’attenzione. Le caditoie vanno pulite, i lavori in Città potevano essere programmati in altro tempo, mesi di inefficienza che potevano essere utilizzati per fare i più normali controlli e la regolare manutenzione. Noi siamo contenti che Marino si rivoglia mettere ancora in gioco, ne ammiriamo il coraggio, ma onestamente diciamo che il tempo del gioco è abbondantemente terminato, amministrare una Città significa ben altro e soprattutto i Casertani hanno ben compreso che se i voti provengono sempre dai soliti volti noti, il blocco alla Città non verrà mai tolto. Non si può vivere attendendo gli eventi e rattoppando l’emergenza. Noi abbiamo bisogno e vogliamo competenza e sicurezza che francamente quest’amministrazione ha abbondantemente dimostrato di non avere e di non essere capace di garantirla, neanche facendo un passo indietro, anzi ci riprova.”