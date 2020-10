Caserta. Concorso pubblico per lavorare come operatore socio sanitario!

Dando esecuzione all’atto deliberativo numero 240 del 25 settembre scorso l’Azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” del capoluogo di Terra di Lavoro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sessanta operatori socio sanitari, livello economico “Bs” con riserva del 10% dei posti per il per personale interno.

La procedura avverrá per titoli ed esami, e porterà all’assunzione di 60 Operatori Socio-Sanitari a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali, richiesti per tutte la partecipazione a tutti i concorsi pubblici, i candidati devono aver conseguito, per partecipare al concorso, il diploma di istruzione secondaria di I° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Si attende la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30° giorno dalla pubblicazione.

Il sito al quale accedere per la compilazione e l’invio è aocaserta.selezionieconcorsi.it.

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro da pagare tramite bonifico bancario.

La graduatoria finale verrà stilata sulla base dei titoli del candidato e del punteggio ottenuto nelle prove.

La selezione consiste in una prova pratica e una prova orale, precedute da una preselezione solo in caso di un elevato numero di domande ricevute.