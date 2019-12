Caserta. Confcommercio presente in prima linea per valorizzare il territorio

Artisti in corso prosegue, la manifestazione organizzata da Gianpaolo Coronas e dalla Confcommercio di Caserta, questa domenica dalle ore 18 vedrà protagonisti circa 20 i poeti che declameranno e doneranno poesie ai passanti. Da piazza Vanvitelli a piazza Dante, passando per via Mazzini.

Un grazie speciale per la fattiva collaborazione vanno alla instancabile Maddalena Cenvinzo e Maria Pia Dell’ Omo.

Questa ed altre iniziative sono in programma per valorizzare la città e la provincia. Il nostro intento e’ quello di creare un format unico da presentare a tutti i comuni dichiara il presidente di Confcommercio Caserta Lucio Sindaco .Per questo motivo una delegazione di Confcommercio avvierà una serie di incontri con i rappresentati comunali e commercianti della zona.