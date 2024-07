Caserta contro l’autonomia differenziata: basta una firma!

Ricevuto, pubblichiamo.

Si terrà sabato 20 luglio, alle ore 10, 30 presso il saloncino della UIL in via F.Renella 58, la conferenza stampa del Comitato provinciale promotore del referendum contro l’Autonomia Differenziata, per lanciare sul territorio di Caserta e provincia, la campagna referendaria per raccogliere le firme contro la Legge Calderoli.

Un Arcobaleno di forze democratiche, tra Sindacati, Partiti e Associazioni, che si sono messe insieme, per contrastare una Legge scellerata, che avrà effetti nefasti in ogni ambito e in ogni settore, ma soprattutto che impatterà negativamente sulla vita delle persone.

Una legge che DIVIDE IL PAESE, SMANTELLA L’ISTRUZIONE PUBBLICA, IMPOVERISCE IL LAVORO, PRIVATIZZA LA SALUTE, DEMOLISCE IL WELFARE UNIVERSALISTICO, FRENA LO SVILUPPO E IL COMMERCIO CON L’ESTERO, FRAMMENTA LE POLITICHE AMBIENTALI, COLPISCE LA SICUREZZA.

Una Legge che sferra un duro colpo al Paese e alla sua Unità: la nostra sarà una campagna costante e diffusa sull’intera provincia, per rivendicare un’ ITALIA UNITA, LIBERA E GIUSTA.

Alla conferenza stampa parteciperà il Sindaco della città di Caserta e presidente dell’ Anci regionale, Carlo Marino e sarà l’occasione per raccogliere le prime firme, a partire dai rappresentanti delle realtà territoriali.

Solo INSIEME potremo fare la differenza, potremo praticare la partecipazione, potremo cancellare una legge ingiusta e iniqua, a difesa della nostra Costituzione e dei diritti di tutti.

Il comitato provinciale di Caserta è così costituito:

CGIL e UIL;

PD, Movimento 5 stelle, + Europa, AVS- Sinistra Italiana, Italia Viva, Centro Democratico, Rifondazione Comunista, PCI, Azione, PSI, Volt, Caserta Decide;

Arci, ANPI, Auser, Acli, LIBERA, SUNIA, LEGAMBIENTE, WWF, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Coordinamento NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA, Centro sociale EX Canapificio, Comitato Villa Giaquinto, Comitato Città Viva, Laboratorio Sociale Millepiani, Compagno è il mondo, Coasca, Rain Arcigay, NERO E NON SOLO.

Un Comitato permanente ma aperto a qualsiasi realtà voglia contribuire a sostenere insieme una battaglia di diritti e di dignità!

Caserta, 18 luglio 2024