Caserta: controlli stringenti per moderare la Movida

Caserta- Come anticipato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca da Lunedì 8 Marzo la Regione ritornerà in zona rossa.

Non sarà più possibile uscire o andare a far visita a parenti ed amici se non per motivi estremamente necessari.

Negozi, locali, parrucchieri, barbieri ed estetiste abbassano le saracinesche per un mese per evitare assembramenti e rischi di contagi.

Ieri, ultimo giorno utile per incontrare amici, passeggiare e fare gli ultimi acquisti prima della chiusura , la città di Caserta è stata invasa da giovani e famiglie nelle strade principali.

Numerose forze dell’ordine sono intervenute sul territorio con controlli stringenti nei luoghi di assembramento.

L’ultimo sabato di libertà a Caserta è stato vigilato constantemente dalla polizia locale, carabinieri e rangers nelle aree più popolate.

Ci avviciniamo alla zona rossa e ci si auspica che, anche grazie all’aiuto delle forze dell’ordine, la Campania possa quanto prima uscire da questo periodo di crisi e contagi.