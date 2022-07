Caserta. Coppia Ruba una confezione di Aperol da Pellicano . Rincorsi e braccati da un controllore

Caserta. Erano circa le 9 e 30 di stamattina, sabato 23 luglio , quando alcuni passanti in via Botticelli hanno notato un ragazzo extracomunitario che rincorreva una renault clio di colore nero con a bordo un uomo e una donna di circa 60 anni.

tutto quello che stava accadendo in quel momento era fra il comico e il drammatico , la coppia cercava di scappare , ma il giovane di colore era riuscito , anche grazie al traffico , a raggiungere l’ auto ed aprile lo sportello posteriore della stessa.

La scena è durata qualche minuto , non sono mancati attimi di tensione soprattutto quando l’ uomo alla guida dell’ auto ha deciso di fermarsi . Il ragazzo di colore, lavora nel supermercato Pellicano di via Botticelli , con la mansione di aiutante – controllore – e, secondo la sua versione dei fatti , la coppia 60enne era solito andare al supermercato, fare la spesa , e prima di andar via rubare qualche prodotto dallo scaffale, stamattina la merce incriminata era una confezione di Aperol.

Naturalmente i due 60enni negavano il tutto ma nello stesso tempo non mostravano lo scontrino facendo intendere chiaramente alle numerose persone ,che intanto si erano avvicinate incuriosite all’ auto, che la ” incriminata” confezione di Aperol molto probabilmente non era stata pagata.

La discussione si è poi conclusa ; da una parte il giovante aiutante del supermercato che ha riportato le bevande nello scaffale , dall’ altra la pessima figura di un uomo e una donna , molto probabilmente ultrasessantenni.