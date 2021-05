Caserta, cordoglio nel mondo del calcio femminile per la scomparsa di Anna Peccerillo

Caserta. Il mondo del calcio casertano piange la perdita della giovane sportiva Anna Peccerillo, calcettista dell’Asd Futsal Koine ed ex calciatrice a 11 del Caserta Calcio Femminile, il cui sorriso si è spento all’età di soli 40 anni a causa di un brutto male che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. La notizia della sua perdita è stata comunicata ieri sulla pagina Facebook dell’Asd Futsal Koine, società di Santa Maria Capua Vetere militante nella serie C1 dove giocava. Descritta come una ragazza solare con una gran voglia di vivere nel portare avanti le sue passioni fra le quali, oltre al calcio, figuravano i viaggi, la cultura e la natura; era una leader silenziosa ed un punto di riferimento per le compagne di squadra come traspare dai messaggi lasciati in ricordo della giovane, originaria di San Prisco. Commovente il ricordo a lei rivolto dalla società con queste parole ” ci mancherà sentirti sbraitare in mezzo al campo per quelle diagonali che andavano chiuse prima, il muso imbronciato ad un passagggio sbagliato, i riti pre- partita : a partire dalla musica, con il sottofondo degli Opus con Live is Life durante il riscaldamento, il ginocchio fatto male che entra per primo in campo, il numero 22 sulle spalle, la fascia da mettere al braccio del tuo capitano. Vorremmo dirti che ci mancherà il tuo sorriso di intesa per una giocata riuscita. Vorremmo dirti tutte le cose che sei stata per la nostra famiglia, e che speriamo tu abbia sempre saputo. Vorremmo dirti grazie per tutte quelle volte in cui ci hai insegnato a non mollare di un centimetro. Vorremmo sorridere insieme per tutte le sostituzioni che non abbiamo mai digerito e per tutte quelle parole silenziose che, per fortuna, non ci siamo mai dette. Vorremmo dirti un milione di cose. Anche se ora resta il vuoto. Sarà per sempre. Sarà eterno. Come la tua passione, come il tuo amore. Sorridi sempre Pex. Buon viaggio”.

Dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti alla Salernitana femminile, dalla Gelbison ( società di Serie D maschile) alla Napoli United di Eccellenza Campana, sono tante le società che hanno voluto ricordare la sua figura.