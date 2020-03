Caserta. Coronavirus. Il Presidente Magliocca comunica il bollettino di oggi

Dalla pagina Facebook il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ci aggiorna sui dati relativi ad oggi.

“Da poco abbiamo terminato la riunione, presieduta dal Prefetto di Caserta, del Comitato Provinciale per l’ordine la sicurezza, pure oggi in video conferenza.

I numeri dei contagiati, come ci aspettavamo, aumentano: siamo a 63 positivi e 370 persone in quarantena.

Abbiamo però anche una notizia che lascia ben sperare: tra qualche giorno saranno ampliati i posti di terapia intensiva con ulteriori 20 posti e altri 40 posti in più di degenza.”

Le parole del Presidente sono chiare. I contagiati stanno aumentando. Abbiamo il dovere civico e morale, di rispettare e far rispettare il decreto. In ogni battaglia è solo l’unione che fa la forza. Comportamenti leggeri e non rispettosi della legge possono costare ammende, pene e anche la vita.

Andrà tutto bene solo se restiamo tutti a casa. Tutti, nessuno escluso.